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11:45 (UTC+5), 03 Ноября 2026

На трассе М-12 «Восток» в Башкирии открылись объекты дорожного сервиса

На федеральной трассе М-12 «Восток» продолжается развитие современной придорожной инфраструктуры.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

В Башкирии, на 1274-м километре магистрали в направлении Екатеринбурга открылась новая многофункциональная зона дорожного сервиса (МФЗ). Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как подчеркнул вице-премьер, развитие скоростных автодорог предполагает не только строительство современной транспортной инфраструктуры, но и создание комфортных условий для автомобилистов в пути.

«Многофункциональные зоны дорожного сервиса позволяют получить необходимые услуги и отдохнуть во время поездки. В Башкирии на М-12 „Восток“ в направлении Екатеринбурга открылась новая МФЗ. Она обеспечит водителям и пассажирам доступ к услугам питания, отдыха и санитарно-бытового обслуживания. Продолжаем работу по развитию такой инфраструктуры на востребованных автомобильных маршрутах», — заявил Марат Хуснуллин.

На территории новой МФЗ в Башкирии оборудовано здание сервисного обслуживания с торговым залом и кафе. Для семей с детьми на площадке отдыха установлены детское игровое и воркаут-оборудование. Для водителей большегрузов оборудован отдельный санитарный блок с душевыми. Кроме того, созданы парковочные места для легковых автомобилей, машин с прицепами и мотоциклов. Для мототранспорта имеется стоянка с навесом.

«Мы последовательно развиваем инфраструктуру придорожного сервиса, чтобы пользователи наших трасс могли не только быстро и безопасно добраться до места назначения, но и комфортно отдохнуть в дороге. При проектировании МФЗ учитываем потребности разных категорий автомобилистов — от семей с детьми до профессиональных водителей. С открытием нового объекта на М-12 „Восток“ общее количество многофункциональных зон дорожного сервиса на дорожной сети „Автодора“ достигло 141», — уточнил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Как ранее сообщал Башинформ, за девять месяцев 2026 года в Башкирии открыли 134 новых объекта придорожного сервиса и модернизировали 155 действующих.  

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