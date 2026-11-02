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15:09 (UTC+5), 02 Ноября 2026

В Башкирии открыли еще 134 новых объекта придорожного сервиса

Годовой план по обновлению объектов придорожного сервиса в Башкирии выполнен, констатировали в правительстве региона на совещании с главами городов и районов.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

За девять месяцев 2026 года в республике открыли 134 новых объекта придорожного сервиса и модернизировали 155 действующих, уточнили на совещании в правительстве РБ.

Как отметил премьер-министр правительства РБ Александр Шельдяев, развитие придорожного сервиса ведётся на системной основе с 2020 года. Напомним, в Башкирии реализуется концепция развития отрасли до 2030 года, предусмотрены меры поддержки инвесторов — от предоставления земельных участков без торгов до налоговых льгот.

«Целевые ориентиры Концепции на 2026 год предусматривают строительство 149 объектов и модернизацию такого же их количества. Эти планы выполнены на 90% и 104% соответственно. У нас есть все инструменты — от земли без торгов до налоговых льгот, — чтобы инвесторы приходили в эту сферу. Но там, где муниципалитеты ещё не включились в работу, спрос с глав будет самый серьёзный», — подчеркнул Александр Шельдяев.

План по строительству новых объектов придорожного сервиса перевыполнили семь районов республики, а также Нефтекамск и Салават. По модернизации целевых показателей сверх плана достигли 13 муниципальных районов и три городских округа.

Между тем в регионе продолжается активная работа по привлечению инвестиций в отрасль. На данный момент заявлено 76 проектов на сумму, превышающую 7 млрд рублей. Из них  64 проекта на 6,9 млрд рублей включены в перечень приоритетных. Заключено 50 соглашений о защите и поощрении инвестиций, 54 инвестора получили землю в аренду без торгов, в том числе 10 — в этом году.

Как сообщал ранее Башинформ, на сегодняшний день в Башкирии насчитывается более 2400 объектов придорожного сервиса. 

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