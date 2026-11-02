Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с президентом Единого центра креативной экономики Мариной Монгуш. Главной темой переговоров в Доме республики стало проведение в Уфе масштабного форума «Российская креативная неделя — Евразия», организованного в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Радий Хабиров отметил значимость события для республики, назвав его знаком доверия творческому сектору экономики.
«„Российская креативная неделя — Евразия“ — важный знак доверия, признания нашей работы. И хорошая возможность показать, чем живёт креативный сектор Башкортостана. Какие сильные команды, самобытные проекты и идеи у нас есть», — сказал Радий Хабиров.
Руководитель республики также отметил, что в креативной сфере Башкирии трудятся более 10 тысяч предпринимателей. В 2025 году их число выросло на 30 процентов, а с начала 2026 года — ещё на 13 процентов.
В свою очередь Марина Монгуш подчеркнула уникальность международного события в Уфе.
«Этот форум отличается от всех остальных, проходящих в стране, тем, что мы говорим про экономическую эффективность в творческих индустриях через объединение ценностей. И речь не только про партнёрские страны, — отметила Марина Монгуш. — Мы подчёркиваем именно многослойность, переплетение культур, которое даёт экономический эффект. Аналитика показывает, что во всём мире сейчас огромный запрос именно на общечеловеческие ценности, на дружественные связи».
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии совместных проектов в сфере креативных индустрий.
Напомним, сегодня в Уфе начал работу форум «Российская креативная неделя — Евразия». Как сегодня подчеркнул Радий Хабиров, программа мероприятия будет насыщенной. Для участия в Российской креативной неделе в столицу республики прибыли делегации из 11 регионов России и 14 государств. В числе стран-участниц — Китай, Индия, Объединённые Арабские Эмираты, Турция, Египет, Казахстан, Беларусь.
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