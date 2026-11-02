Радий Хабиров встретился с президентом Единого центра креативной экономики

Руководитель республики также отметил, что в креативной сфере Башкирии трудятся более 10 тысяч предпринимателей. В 2025 году их число выросло на 30 процентов, а с начала 2026 года — ещё на 13 процентов.

В свою очередь Марина Монгуш подчеркнула уникальность международного события в Уфе.