Госдума: у недропользователей изымут сверхдоходы

Депутаты единогласно поддержали в первом чтении законопроект «О налоге на сверхдоходы». Документом предлагается обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет за счет изъятия части сверхдоходов организаций, добывающих полезные ископаемые, в том числе драгоценные металлы.
«Свои социальные обязательства перед гражданами государство выполняет в полном объеме. При этом важно, чтобы меры поддержки расширялись. Для этого необходимо увеличивать поступления в федеральный бюджет, в том числе за счет справедливого налогообложения таких отраслей, как золотодобыча», — отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин.
Ранее сообщали, что в Башкирии утвердили нормы рекультивации земельных участков после добычи полезных ископаемых.
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