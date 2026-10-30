Госдума: у недропользователей изымут сверхдоходы

Депутаты единогласно поддержали в первом чтении законопроект «О налоге на сверхдоходы». Документом предлагается обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет за счет изъятия части сверхдоходов организаций, добывающих полезные ископаемые, в том числе драгоценные металлы.

«Свои социальные обязательства перед гражданами государство выполняет в полном объеме. При этом важно, чтобы меры поддержки расширялись. Для этого необходимо увеличивать поступления в федеральный бюджет, в том числе за счет справедливого налогообложения таких отраслей, как золотодобыча», — отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее сообщали, что в Башкирии утвердили нормы рекультивации земельных участков после добычи полезных ископаемых.