В Башкирии утвердили нормативы остаточного содержания нефти в почве

Постановлением правительства Башкирии утверждены нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивации и других восстановительных работ.

Согласно документу, в черноземе может остаться нефти 3,5 г/кг, норматив для серой лесной — 2,7 г/кг, в дерново-подзолистой иллювиально-железистой — 2,6 г/кг, в аллювиальной луговой темноцветной карбонатной — 2,6 г/кг.

Ранее в минэкологии объясняли, что в регионе до сих пор не было подобных нормативов, в результате недостаточно очищенные земли нельзя было вернуть в хозяйственный оборот.

По состоянию на текущий год в регионе расположено почти 200 лицензионных участков добычи нефти, действуют многочисленные объекты транспортировки и переработки углеводородного сырья. При этом природоохранные ведомства регулярно фиксируют случаи загрязнения земель. В январе – июне текущего года произошло 96 случаев розлива нефти на площади 2,2 га.