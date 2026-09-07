Понедельник, 7 Сентября 2026
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
17:03 (UTC+5), 07 Сентября 2026

В Башкирии утвердили нормативы остаточного содержания нефти в почве

Это касается участков, на которых проведена рекультивация.

Фото: минэкологии РБ | соцсети
Элина Ахметова

Постановлением правительства Башкирии утверждены нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивации и других восстановительных работ.

Согласно документу, в черноземе может остаться нефти 3,5 г/кг, норматив для серой лесной — 2,7 г/кг, в дерново-подзолистой иллювиально-железистой — 2,6 г/кг, в аллювиальной луговой темноцветной карбонатной — 2,6 г/кг.

Ранее в минэкологии объясняли, что в регионе до сих пор не было подобных нормативов, в результате недостаточно очищенные земли нельзя было вернуть в хозяйственный оборот. 

По состоянию на текущий год в регионе расположено почти 200 лицензионных участков добычи нефти, действуют многочисленные объекты транспортировки и переработки углеводородного сырья. При этом природоохранные ведомства регулярно фиксируют случаи загрязнения земель. В январе – июне текущего года произошло 96 случаев розлива нефти на площади 2,2 га.  

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru