В Башкирии впервые утвердят нормативы остаточного содержания нефти в почвах

На данный момент Башкирия является одним из крупных нефтедобывающих регионов России, констатировал на заседании премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

На территории республики расположено почти 200 лицензионных участков добычи нефти, действуют многочисленные объекты транспортировки и переработки углеводородного сырья. При этом природоохранные ведомства регулярно регистрируют случаи загрязнения земель нефтью и нефтепродуктами.

«По итогам 2025 года зафиксировано 164 случая разлива нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 3,5 гектара. За первое полугодие 2026 года — уже 96 случаев на площади 2,2 гектара. Вопросы выявления таких загрязнений, проведения рекультивации и последующего контроля требуют системного, научно обоснованного подхода», — заявил Андрей Назаров.

Как пояснил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов, проблема загрязнения земель нефтепродуктами усугубляется тем, что в Башкирии до сих пор отсутствует региональный норматив допустимого остаточного содержания нефти в почвах после рекультивации. Это создаёт правовую неопределённость, в результате чего земли годами не возвращаются законным правообладателям и не вовлекаются в хозяйственный оборот.

«Сегодня аналогичные нормативы уже успешно действуют в 10 субъектах Российской Федерации, включая соседние нефтедобывающие регионы — Татарстан, Пермский край и Удмуртскую Республику. Нами подготовлен проект постановления, основанный на серьёзных научных исследованиях для четырёх основных типов почв, занимающих до 95% территории лицензионных участков республики. Принятие документа устранит правовые споры, повысит эффективность государственного земельного надзора и обеспечит реальное восстановление загрязнённых земель», — убежден Нияз Фазылов.

По итогам обсуждения Андрей Назаров одобрил представленный проект постановления правительства РБ. Он также поручил минэкологии Башкирии провести мониторинг правоприменительной практики по утверждаемым нормативам.

Ранее суд обязал нефтяную компанию рекультивировать землю в Янаульском районе Башкирии, сообщал Башинформ.