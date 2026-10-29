В Уфе планируют новый квартал

Администрация Уфы разрешила ООО «Специализированный застройщик „Территория развития“» разработку проекта планировки и межевания территории в Ленинском районе города в границах улицы Асхата Мирзагитова, линии лесов, реки Верхний Исток и проектируемой улицы. Общая площадь этой территории примерно 34 га, это местность рядом с ЖК «8 марта».

Как следует из документа, проектировщик должен подготовить и просчитать возможность размещения многоэтажных жилых домов с подземным паркингом и встроенно-пристроенными помещениями, детсада и школы, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщали: Зауфимье и Забелье являются перспективными территориями для жилищного строительства.