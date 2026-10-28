Госперевозчик «Башавтотранс» предупредил об изменениях в схеме движения маршрута № 13 «Кузнецовский затон — ул. 8 Марта» с 29 октября.



В Кузнецовский затон автобусы проследуют по улицам Пугачёва и Геофизиков через остановки «Монумент Дружбы», «Гипермаркет „Лента“», «Ул. Геофизиков», далее по маршруту.

В центр города — по улицам Геофизиков, Солнечногорской, Бельской, Пугачёва через остановки «Ул. Геофизиков», «Гипермаркет „Лента“», «Монумент Дружбы» — далее по маршруту.

Ранее сообщали, сколько автобусов купили для республики.