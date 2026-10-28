В Уфе продадут железнодорожные цистерны под газгольдеры

Московский грузоперевозчик «СГ-Транс» реализует в Уфе 18 котлов-цистерн под СУГ, образованных от разделки вагонов, общим объёмом 75 кубометров. Они находятся на станции Бензин в северной промзоне Уфы в районе ул. Путейской. Такие резервуары после демонтажа с железной дороги часто используются как газгольдеры на котельных, заправках, частных домах для хранения сжиженного газа. Начальная цена — около 22,9 млн руб. Торги назначены на 6 ноября.

Ранее в Салавате выставили на аукцион право аренды коммерческой муниципальной недвижимости.