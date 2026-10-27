В башкирском Салавате бизнесу предлагают в аренду недвижимость

Власти Салавата подготовили предложение по аренде муниципальной недвижимости. Аукцион назначен на 16 ноября. Выставлено 11 помещений в 10 лотах, два из них предназначаются под бытовые услуги, использование остальных — свободное.

Помещения располагаются в разных местах города, в том числе в самом центре (ул. Дзержинского, Островского, Первомайская), и также в промзонах (ВСО-102, станция Южная).

Их площадь — от 10 до 275 «квадратов», стоимость аренды в год — от 29 тыс. до 429 тыс. руб. Самый большой и дорогой лот — два помещения на ст. Южной площадью 245 и 173 кв. м и стоимостью годовой аренды 617,5 тыс. руб.

Если городу удастся «пристроить» все объекты по начальной цене, муниципальный бюджет сможет получить доход 1,8 млрд руб. в год.

Ранее в Салавате выставили на аренду имущественный комплекс МУП «ЭС».