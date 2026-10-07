В башкирском Салавате объявили торги по аренде имущества МУП «ЭС»

Администрация города Салавата выставила на торги право аренды имущественного комплекса МУП «Электрические сети». В лот входят административное здание, проходная, гараж, заглубленные склады, кузница, лаборатория, автостоянка и площадка для отходов, ворота, ограда и другое имущество.
Аукцион назначен на 27 октября. Начальная минимальная цена годовой аренды установлена в размере 15,2 млн руб.
Ранее власти Салавата выставили на реализацию недвижимость в промзоне.
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