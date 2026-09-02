В Салавате продают помещения в промзоне

Власти города Салавата назначили на 6 октября электронный аукцион по продаже недвижимости из муниципальной собственности. В первый лот входят несколько объектов в северной промзоне. Это административное здание (135,6 кв. м), склад (141 кв. м), гараж (242 кв. м), проходная (8 кв. м), земельный участок под ними (33,5 сотки). Начальная стоимость лота 5,93 млн руб. Объекты расположены по ул. Первомайской.

На том же аукционе планируется реализовать помещение площадью 122,3 кв. м по ул. Чапаева, стартовая цена 1,4 млн руб.

Ранее сообщали о другом аукционе с промышленной недвижимостью Салавата.