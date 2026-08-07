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13:57 (UTC+5), 07 Августа 2026

В башкирском Салавате продают муниципальную недвижимость

В целом это почти 1,7 тыс. кв. м складов, гаражей и производственных помещений, начальной ценой около 12 млн рублей.

Фото: скриншот | 2ГИС
Элина Ахметова

Власти Салавата назначили на 8 сентября электронные торги, на которые выставили несколько объектов муниципальной недвижимости в промзоне по ул. Чапаева.

Первый лот — двухэтажное административное здание площадью 414 кв. м, одноэтажное производственное здание 672 кв. м, помещение калориферной 21 кв. м, вместе с земельным участком (25 соток) под ними. Стартовая цена — 9,688 млн руб.

Также продаётся одноэтажное складское помещение 184,7 кв. м с земельным участком 4 сотки. Начальная цена — 2,335 млн руб.

Ранее сообщали о планах приватизации госимущества на следующие годы и коррекции перечня на текущий год.

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