Под Уфой инвестору выделили участок под второй придорожный отель

Распоряжением Главы Башкирии минземимуществу РБ разрешается предоставить компании «ТриА Девелопмент» почти полгектара земли (43,5 сотки, кадастровая стоимость 4,5 млн руб.) в Уфимском районе на землях Михайловского сельсовета.

Локация — на повороте с М-7 на Михайловку. Здесь инвестор построит придорожную гостиницу на 45 номеров «ЗА Уфа Север» стоимостью 221,4 млн руб. и создаст 16 новых рабочих мест. Открытие отеля запланировано на 2028 год.

Два из 45 номеров рассчитаны на маломобильных гостей. На территории также планируется запустить кафе с блюдами моментальной выдачи, свежесть которых будет сохраняться благодаря акустической заморозке, рассказали в МЗИО РБ.

Это второй объект инвестора, ранее сообщали об аналогичном отеле «ЗА Уфа Юг» на дороге в аэропорт возле Зубово.

Инвестпроект получил статус приоритетного, и, помимо льготных участков, имеет право на налоговые преференции.