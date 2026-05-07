В Уфе выделили землю под придорожный отель

Распоряжением Главы Башкирии ООО «ТриА Девелопмент» разрешается властям Уфы и минземимуществу РБ предоставить в аренду без торгов участок под строительство отеля. Это 1,3 га между оренбургской трассой и Уфимским трансформаторным заводом в Зубовском сельсовете. Кадастровая стоимость участка — 16 млн руб., исходя из этого показателя начисляется налог на землю.

Стоимость строительства гостиницы заявлена в объёме 221 млн руб. Проект был одобрен Инвесткомитетом в 2022 году, его включили в Перечень приоритетных. Этот статус и позволил инвестору получить участок в аренду без процедуры торгов, а также он гарантирует возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и подъездов к отелю, налоговые льготы.