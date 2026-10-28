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16:23 (UTC+5), 28 Октября 2026

На реализацию нацпроектов в Башкирии выделили более 35,3 млрд рублей

В правительстве Башкирии озвучили предварительные итоги реализации мероприятий национальных проектов за 9 месяцев 2026 года.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Как сообщили в правительстве региона, общий объем бюджетных средств, предусмотренных в этом году на национальные проекты, превышает 35,3 млрд рублей. Из них 29,1 млрд рублей — средства федерального бюджета.

«Реализация нацпроектов в республике идёт с положительной динамикой, — констатировал премьер-министр правительства РБ Алесандр Шельдяев. — Мы смогли освоить свыше 80 процентов запланированных средств, в том числе более 84 процентов федеральных ассигнований. Это масштабные работы. Завершили капремонт 36 учреждений общего образования, обновили 14 объектов коммунальной инфраструктуры, расселили 27 аварийных домов, благоустроили 100 общественных пространств, привели в нормативное состояние более 140 километров автодорог».

В числе уже открытых в этом году объектов — три агротехнологических класса и четыре модульные женские консультации.

Башкирия активно участвует в информационном освещении реализации нацпроектов, в том числе поддержке ключевых федеральных кампаний, отметил исполняющий обязанности руководителя Аппарата правительства РБ Александр Гагин. Республика на протяжении восьми последних месяцев сохраняет лидирующие позиции, входя в группу регионов «А+» (в высшую группу) по информационному освещению хода реализации мероприятий национальных проектов на территории Башкирии.

До конца года в республике, благодаря реализации нацпроектов, предстоит установить восемь быстровозводимых модульных конструкций в здравоохранении, завершить капремонт четырех учреждений культуры, двух медорганизаций, модернизировать 17 объектов коммунальной инфраструктуры и учебный корпус БашГАУ, а также оснастить пять агроклассов. В планах мероприятий — привести в нормативное состояние 80 километров автодорог, завершить благоустройство 53 общественных территорий, а также реализацию трех проектов — победителей всероссийского конкурса.

Александр Шельдяев поручил в максимально короткие сроки исполнить все контрактные обязательства и освоить до конца года все бюджетные средства по нацпроектам.

Как сообщал ранее Башинформ, в Абзелиловском районе Башкирии отремонтировали дорогу благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». 

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