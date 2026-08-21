Пятница, 21 Августа 2026
Уфа
+22 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
10:56 (UTC+5), 21 Августа 2026

В Абзелиловском районе Башкирии отремонтировали дорогу благодаря нацпроекту

Благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в Абзелиловском районе отремонтировали почти 3 км дороги Центральная усадьба совхоза «Красная Башкирия» − Покровка.

Фото: пресс-служба | минтранс Башкирии
Галина Бахшиева
Прослушать статью:

Как сообщили в региональном минтрансе, речь идет о дорожном участке вблизи деревни Озерное.

«Эта дорога входит в опорную сеть России. Она ведет к международному аэропорту „Магнитогорск“. Кроме того, это туристическое направление: здесь располагаются живописные озера, среди которых выделяется самое соленое озеро республики — Мулдаккуль. Рядом с ним возвышается гора Мулдак-тау. Трафик здесь достигает 2700 машин в сутки. Поэтому важно было отремонтировать эту дорогу», — пояснила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Протяженность дороги Центральная усадьба совхоза «Красная Башкирия» − Покровка составляет 16,7 километра. В прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали восемь километров этой дороги.

Напомним, в Башкирии в 2026 году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 200 км дорог, в том числе 170 км опорной сети.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Янаульском районе Башкирии благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт дороги Сандугач — Рабак.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru