В Абзелиловском районе Башкирии отремонтировали дорогу благодаря нацпроекту

Как сообщили в региональном минтрансе, речь идет о дорожном участке вблизи деревни Озерное.
«Эта дорога входит в опорную сеть России. Она ведет к международному аэропорту „Магнитогорск“. Кроме того, это туристическое направление: здесь располагаются живописные озера, среди которых выделяется самое соленое озеро республики — Мулдаккуль. Рядом с ним возвышается гора Мулдак-тау. Трафик здесь достигает 2700 машин в сутки. Поэтому важно было отремонтировать эту дорогу», — пояснила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
Протяженность дороги Центральная усадьба совхоза «Красная Башкирия» − Покровка составляет 16,7 километра. В прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали восемь километров этой дороги.
Напомним, в Башкирии в 2026 году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 200 км дорог, в том числе 170 км опорной сети.
Ранее Башинформ сообщил о том, что в Янаульском районе Башкирии благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт дороги Сандугач — Рабак.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.