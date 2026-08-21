В Абзелиловском районе Башкирии отремонтировали дорогу благодаря нацпроекту

Как сообщили в региональном минтрансе, речь идет о дорожном участке вблизи деревни Озерное.

«Эта дорога входит в опорную сеть России. Она ведет к международному аэропорту „Магнитогорск“. Кроме того, это туристическое направление: здесь располагаются живописные озера, среди которых выделяется самое соленое озеро республики — Мулдаккуль. Рядом с ним возвышается гора Мулдак-тау. Трафик здесь достигает 2700 машин в сутки. Поэтому важно было отремонтировать эту дорогу», — пояснила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Протяженность дороги Центральная усадьба совхоза «Красная Башкирия» − Покровка составляет 16,7 километра. В прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали восемь километров этой дороги.

Напомним, в Башкирии в 2026 году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 200 км дорог, в том числе 170 км опорной сети.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Янаульском районе Башкирии благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт дороги Сандугач — Рабак.