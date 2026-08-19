В Башкирии отремонтируют дорогу Сандугач – Рабак 

Рабочие исправили профиль дороги и приступили к отсыпке основания щебнем. В ходе работ будет устроено покрытие из щебеночно-песчаной смеси на участке протяженностью 8 километров.
«Дорога Сандугач — Рабак находится на границе Башкортостана с Пермским краем. Ее протяженность всего 9 километров, но она играет важную роль для жителей небольших сел и деревень. По ней они добираются до региональной дороги Янаул — Старый Курдым, города Янаула, а также могут выехать в направлении Пермского края. Поскольку дорога с гравийным покрытием, весной и осенью, в период активного снеготаяния и проливных дождей ее размывало и ездить по ней было небезопасно», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Все работы планируется закончить до конца 2026 года.
Напомним, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется привести в нормативное состояние более 200 км дорог и 1800 погонных метров мостов.
Как ранее сообщил Башинформ, в Башкирии заасфальтировали обход села Красноусольский.
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