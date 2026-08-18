В Башкирии заасфальтировали обход села Красноусольский

Дорожные строители завершили укладку двойного слоя асфальтобетона на обходе села Красноусольский. Ремонт участка в 7,5 км на дороге Толбазы — Красноусольский выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Стоимость контракта снижена от начальной цены 273,93 млн руб. до 259,88 млн руб., по данным госзакупок. Контрактом предусмотрено завершение работ до конца 2026 года. Как сообщили в минтрансе РБ, подрядчику осталось сделать укрепление обочин и разметку.

«Для увеличения срока службы дорожного полотна основание укреплено по технологии ресайклинга. Мы применяем данный метод с 2019 года. При помощи специальных машин стабилизируем грунты и усиливаем основание дороги. Это позволяет увеличить межремонтные сроки», — пояснил начальник участка Сергей Печерцев.

– Гафурийский район и собственно райцентр Красноусольский — популярное туристическое направление. Здесь расположен одноимённый бальнеологический санаторий, Богородице-Табынский женский монастырь, а также святые источники, известные далеко за пределами Башкортостана. Трафик на дороге Толбазы – Красноусольский протяжённостью 55 км достигает 3 тысяч авто в сутки, – рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.