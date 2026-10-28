Дефицит бюджета Уфы увеличили вдвое

Депутаты Уфимского горсовета утвердили новый проект бюджета на текущий год. Теперь дефицит в нем вырос до 3 млрд рублей.
Прогнозируемый доход обновили до 46,5 миллиарда рублей, статьи расходов выросли до 49 миллиардов. На 18 миллионов рублей увеличили резервный фонд мэрии на капремонт трех домов на улице Гази Загитова, поврежденных в результате атаки БПЛА.
Отметим, что изначально бюджет принимался с нулевым дефицитом, затем дважды вносили изменения, увеличив дефицит в два раза.
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