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12:23 (UTC+5), 28 Октября 2026

Башкирские станкостроители прошли сертификацию «Сделано в России»

Стерлитамакский концерн «Инмаш» — системообразующее предприятие города, включенное в план по импортозамещению в станкостроительной отрасли, — успешно прошел сертификацию «Сделано в России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Для предприятия, уже экспортирующего свою продукцию в страны ЕАЭС, этот знак — хороший аргумент в переговорах с крупными промышленными холдингами Азии и Ближнего Востока. Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Сертификат „Сделано в России“ — это, прежде всего, доверие, которое бизнес получает от государства и партнеров. За каждым таким знаком стоят реальные экономические показатели: новые контракты, загрузка предприятий и рабочие места. Для республики это прямой вклад в рост несырьевого экспорта — а именно он сегодня определяет устойчивость экономики. И мы видим, что башкортостанские производители готовы конкурировать на равных», — прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Сертификат «Сделано в России» дает право размещать логотип на товарах и в рекламе, подтверждая качество и происхождение продукции. С ним предприятие получает приоритет на зарубежных выставках и ярмарках (B2B и B2C), дополнительные баллы при отборе в национальные павильоны РЭЦ. Также знак обеспечивает медийную поддержку: спецпроекты со СМИ и блогерами, продвижение на мультиязычных сайтах и в соцсетях программы.

Справочно:

Концерн «Инмаш» — динамично развивающееся предприятие Башкирии в сфере металлообработки и машиностроения. Имеет собственное конструкторское бюро, полный цикл производства и штат высококвалифицированных инженеров.

Ранее Башинформ сообщил о том, что инвестиции в башкирско-узбекский технопарк составили почти 1 млрд рублей.

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