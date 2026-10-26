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13:03 (UTC+5), 26 Октября 2026

Инвестиции в башкирско-узбекский технопарк составили почти 1 млрд рублей

Уже заявлено пять потенциальных инвесторов с общим объёмом вложений около 13 миллионов долларов.

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Леонид Пахомов пресс-служба администрации Главы РБ
Фото: Леонид Пахомов | пресс-служба администрации Главы РБ
Иван Вавилов
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Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе.

«Два проекта уже в активной фазе: „Ортостан.ру“ — завод металлоконструкций для промышленных и строительных объектов проектной мощностью 25 тысяч тонн продукции в год и „Буринтех“ совместно с „Узбекнефтегазом“ — производство бурильного оборудования и сервисные услуги при бурении и ремонте нефтегазовых скважин. Сейчас рабочая группа готовит бизнес-план совместного предприятия», — прокомментировала Болычева.

Как подчеркнула глава ведомства, стратегия будущего индустриального технопарка Башкирии и Узбекистана «Бекабад» — переход от экспорта к глобальному производству.

«Это дает короткую логистику, налоговые льготы, снижение издержек и выход на рынки всей Центральной Азии», — отметила Болычева.

Глава региона Радий Хабиров заявил, что со стороны коллег из Узбекистана проявляется очень сильное желание к совместной работе.

«Мы видим движение Узбекистана и очень сильное желание коллег работать. Самое главное, проекты есть», — сказал Хабиров.

Напомним, ранее Глава РБ и хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев дали старт строительству технопарка «Бекабад».

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