В Башкирии обсудили поддержку компаний, выходящих на фондовый рынок

Размещение акций на фондовом рынке – эффективный способ привлечь ресурсы без необходимости брать кредиты. Средства, полученные от частичной продажи ценных бумаг, компания-эмитент сможет направить на расширение и модернизацию производства, а публичный статус повысит доверие к компании со стороны инвесторов, партнёров и клиентов.

В Башкирии рабочая группа по разработке комплекса мер господдержки эмитентов провела первое заседание. В неё вошли представители республиканских исполнительных органов, Нацбанка РБ, деловых объединений, Корпорации развития и Центра стратразработок.

Сейчас эмитенты могут воспользоваться федеральной господдержкой — например, получить компенсацию части затрат на организацию и размещение выпуска акций и облигаций, получение рейтинга, аудит и юридические услуги, а также субсидию на возмещение выплаченного купонного дохода по облигациям.

– Подготовлена дорожная карта, проведено анкетирование предприятий на предмет их информированности и готовности применять этот инструмент. Привлечение капитала через фондовый рынок стоит рассматривать как один из способов финансирования инвестпроектов. Органы власти и институты развития, со своей стороны, должны быть готовы оказать компаниям необходимое содействие, – прокомментировал замминистра экономического развития РБ Рустем Саматов.

Ранее сообщали об активности жителей Башкирии на бирже.