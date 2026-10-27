В Башкирии обсудили поддержку компаний, выходящих на фондовый рынок

Размещение акций на фондовом рынке – эффективный способ привлечь ресурсы без необходимости брать кредиты. Средства, полученные от частичной продажи ценных бумаг, компания-эмитент сможет направить на расширение и модернизацию производства, а публичный статус повысит доверие к компании со стороны инвесторов, партнёров и клиентов.
В Башкирии рабочая группа по разработке комплекса мер господдержки эмитентов провела первое заседание. В неё вошли представители республиканских исполнительных органов, Нацбанка РБ, деловых объединений, Корпорации развития и Центра стратразработок.
Сейчас эмитенты могут воспользоваться федеральной господдержкой — например, получить компенсацию части затрат на организацию и размещение выпуска акций и облигаций, получение рейтинга, аудит и юридические услуги, а также субсидию на возмещение выплаченного купонного дохода по облигациям.
– Подготовлена дорожная карта, проведено анкетирование предприятий на предмет их информированности и готовности применять этот инструмент. Привлечение капитала через фондовый рынок стоит рассматривать как один из способов финансирования инвестпроектов. Органы власти и институты развития, со своей стороны, должны быть готовы оказать компаниям необходимое содействие, – прокомментировал замминистра экономического развития РБ Рустем Саматов.
Ранее сообщали об активности жителей Башкирии на бирже.
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