Жители Башкирии открыли на Мосбирже 1,33 млн брокерских счетов

Количество частных инвесторов из Башкирии с брокерскими счетами на Московской бирже составило 1,33 млн. В июле на фондовом рынке совершали сделки 89,58 тыс. частных инвесторов из республики.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами из Башкирии, составило 192,73 тыс.
Башкирия занимает седьмую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Свердловской областей в топ-10 регионов РФ по количеству физлиц с брокерскими счетами на бирже.
Ранее сообщали: в январе – июле 2026 года жители Башкирии заключили почти сто тысяч договоров по ПДС.
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