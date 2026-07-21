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11:10 (UTC+5), 21 Июля 2026

Жители Башкирии накопили на пенсию 23 млрд рублей

Фото: Андрей Старостин | Башинформ
Элина Ахметова
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Жители Башкирии заключили в первом полугодии почти 97 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Сумма взносов превысила 2,2 млрд руб., сообщили в Нацбанке РБ. Всего за 2,5 года действия ПДС в республике заключено более 412 тыс. договоров. Участники программы накопили суммарно почти 23 млрд руб.

«Все взносы в ПДС, а также инвестдоход по ним застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей. При этом надо учесть, что все НПФ работают под контролем Банка России, который регулярно проверяет их финансовую устойчивость, – отметили в Нацбанке РБ

Напомним, участники ПДС открывают счета в негосударственных пенсионных фондах и копят деньги в течение 15 лет или до достижения 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин. В дополнение им положена доплата от государства. Её размер зависит от суммы взносов человека и его дохода: чем он меньше, тем больше бюджетное софинансирование. НПФ инвестирует средства клиентов для увеличения их дохода, гарантируя безубыточность. В результате формируются сбережения, которыми человек может воспользоваться, например, на пенсии или в случае жизненных трудностей.

Ранее писали, как умножить пенсионные накопления.

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