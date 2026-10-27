Производство сахара в Башкирии превысило 77 тысяч тонн

«К 27 октября профильные предприятия республики произвели 77,4 тысячи тонн белого сахара. Из них Чишминский сахарный завод — 41,7 тысячи тонн, предприятие „Раевсахар“ — 35,7 тысячи тонн», — уточнили в пресс-службе минсельхоза региона.

Из 651 тысячи тонн заготовленных корнеплодов на данный момент переработано 551,5 тысячи тонн.

Напомним, в этом году сахарной свеклой в Башкирии было засеяно 38 тысяч гектаров. Практически все поля уже убраны. Валовой сбор превысил 1,6 млн тонн при средней урожайности 400 центнеров с гектара.

Как сообщал ранее «Башинформ», в прошлом «сахарном» сезоне оба завода Башкирии – в Раевском и Чишмах – переработали более 1,75 млн тонн свеклы урожая 2025 года. Предприятия произвели в общей сложности 238,3 тысячи тонн сахара. Это в несколько раз перекрывает потребности населения республики.