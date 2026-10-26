В Башкирии проведут испытание теплосетей с уранином

В «БашРТС» сообщили о проведении очередного этапа проверки теплосетей на герметичность с применением специального вещества. Испытания пройдут в период с 26 октября по 30 ноября в уфимской Черниковке и в Стерлитамаке — в домах и зданиях на следующих улицах:

Артёма, Блюхера, Бородина, В. Интернационалистов, Днепровская, Ибрагимова, И. Насыри, К. Муратова, Коммунистическая, Курчатова, Лазурная, Л. Толстого, Машиностроителей, Магистральная, пр. Октября, Р. Кудашева, Сазонова, Л. Смирнова, Строителей, Хвойная, Худайбердина, Черноморская, Шафиева, Элеваторная, Юрматинская.

В рамках испытаний в теплоноситель будет добавлен краситель «Уранин А», или флуоресцеин — он окрашивает воду в ярко-зелёный цвет. Это позволит заметить даже небольшие утечки и места несанкционированного отбора на трубопроводах.

Краситель совершенно безвредный для человека и окружающей среды — его используют в шампунях, солях и пенах для ванн.

В очень редких случаях уранин может оказаться и в кране, и это будет означать, что оборудованию для приготовления горячей воды нужен ремонт.

При обнаружении утечек с окрашенной водой на улицах или если зелёная вода пошла из «горячего» крана, поставщик ресурса просить звонить в любое время суток по номерам: 269-10-61, 242-44-37 (Уфа), 20-52-84 (Стерлитамак).

Ранее сообщали: долг жителей Башкирии за теплоснабжение этому поставщику составляет 4 млрд руб.