Растительное масло из Башкирии пользуется высоким спросом за рубежом

По последним данным министерства сельского хозяйства РБ, экспорт масложировой продукции из региона превысил 192 тысячи тонн на сумму 166,8 млн долларов США.

Из них масло подсолнечного отгружено почти 108 тысяч тонн на 143 млн долларов, рапсового масло — 5 тысяч тонн на 5,9 млн долларов, жмыха — более 79 тысяч тонн на 17,6 млн долларов.

«Объёмы отгрузок напрямую зависят от сырьевой базы, формируемой урожаем масличных культур текущего года», — уточнили в минсельхозе Башкирии.

Между тем валовый сбор маслосемян в этом году достиг рекордных за всю историю 1,240 млн тонн при средней урожайности 17,6 центнера с гектара. Традиционно основу урожая масличных культур в регионе формирует подсолнечник. Его намолочено порядка 870 тысяч тонн при урожайности 18,9 центнеров с гектара.

Ярового рапса собрано более 186 тысяч тонн, льна– 83,3 тысячи тонн, сои — 68,2 тысячи тонн. Остальные масличные культуры занимают небольшие площади, и их вклад в общий объём незначителен.

«Переработку собранного сырья обеспечивают два крупных завода по производству растительного масла — Чишминский маслоэкстракционный завод и предприятие „Элеватор“. Их мощности позволяют перерабатывать 2,5 тысячи тонн маслосемян в сутки. Совокупная годовая мощность переработки составляет около 880 тысяч тонн. Это формирует базу для дальнейших экспортных поставок продукции с добавленной стоимостью», — подчеркнули в министерстве сельского хозяйства Башкирии.

Ранее Башинформ сообщил о том, что Башкирия кратно увеличила экспорт продукции АПК.