В Башкирии в городе Кумертау появится современный автодром

Инвестору – компании «ПРОФИ» выделили участок земли без торгов для строительства автошколы с автодромом в городе Кумертау, сообщили в правительстве республики.

Благодаря данной мере господдержки компания сможет быстрее приступить к строительству необходимого городу центра. Проект создаст 10 новых рабочих мест, а жителям Кумертау не придется ездить за получением прав в другие населенные пункты. Объём финансирования проекта составляет 20,4 млн рублей.

Как отметила вице-премьер – министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская, этот механизм позволяет быстрее приступить к делу и сократить административные издержки.

Для потенциальных инвесторов работает «Единый портал Республики Башкортостан в сфере бизнеса», где собраны все доступные льготы и свободные участки, напомнили в кабмине.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамакском районе появится завод по производству анилина.