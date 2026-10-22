В Башкирии компания вложит 8,9 млрд рублей в производство анилина

Минэкономразвития РФ зарегистрировало нового резидента особой экономической зоны «Алга» в Башкирии. Это ООО «Анилинпром», зарегистрировавшееся в селе Наумовка Стерлитамакского района. На территории этого района находится площадка № 4, на которой разместят новое производство.

Компания инвестирует 8,9 млрд руб. и предоставит 62 новых рабочих места. Планируется выпускать до 60 тыс. тонн анилина в год. Это импортозамещающее производство: анилин является важным сырьевым продуктом для химической отрасли, которое нужно для производства полиуретанов, присадок к бензинам и другой продукции.

Статус резидента ОЭЗ даст инвестору право на налоговые и таможенные преференции. Новое производство создается в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия», отметили в пресс-службе правительства РБ.

Ранее сообщали: «Алга» достигла 6 места среди 39 ОЭЗ России.