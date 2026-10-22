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Главная/Экономика
17:03 (UTC+5), 22 Октября 2026

Стало известно, когда жители Башкирии смогут избавиться от мелочи

Центробанк снова объявляет Монетную неделю.

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Валерий Шахов Башинформ
Фото: Валерий Шахов | Башинформ
Элина Ахметова
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Всероссийская акция по возврату мелочи в оборот пройдет с 26 октября по 7 ноября. В течение двух недель в банках — участниках акции можно будет обменять монеты на купюры без комиссии. Или же мелочь можно зачислить на свой счёт.

Получить бумажные деньги взамен металлических можно будет и в некоторых магазинах, их список здесь. Там же, на сайте акции, можно узнать условия приема в каждой конкретной точке — правила могут немного отличаться.

Принести можно любое количество монет на любую сумму. Принимаются даже поврежденные — поцарапанные, погнутые, просверленные, окисленные. Главное, чтобы это были современные отечественные деньги, выпущенные после 1997 года.

«Часто монеты оседают у людей в копилках и не возвращаются в оборот. А в расчетах регулятору необходима точность, которую обеспечивают как раз мелкие номиналы. Благодаря стимулирующим акциям банки и магазины пополняют запасы монет, а Банк России экономит средства на их чеканку и доставку», – прокомментировала замуправляющего Отделением Банка России по Башкортостану Лилия Якупова.

В ходе предыдущей акции «Монетная неделя» в апреле жители республики принесли в банки более 756 тысяч монет на 3 млн руб. и весом почти 3,5 тонны.

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