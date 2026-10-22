«Живое общение здесь порой решает больше, чем десятки совещаний», — добавил и. о. премьер-министра правительства Башкортостана.
Ключевым событием деловой программы станет объединенное пленарное заседание форума-выставки и Координационного совета по промышленности на тему «Координаты-2030».
«В своём докладе расскажу о лучших практиках Башкортостана в промышленной политике — нам есть чем поделиться. Впереди насыщенные дни», — подытожил Александр Шельдяев.
Справочно. Международный форум‑выставка «Российский промышленник» — федеральная платформа, объединяющая руководителей предприятий, компаний и ассоциаций из ключевых отраслей промышленности. Основная цель мероприятия — содействие эффективному взаимодействию с государственными структурами, технологическими компаниями, финансовыми учреждениями, научными институтами, представителями малого и среднего бизнеса, а также международными партнерами.
Ранее правительство одобрило прогноз социально-экономического развития Башкирии, сообщал Башинформ.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.