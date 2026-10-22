Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
17:30 (UTC+5), 22 Октября 2026

Делегация Башкирии участвует в форуме «Российский промышленник»

В Санкт-Петербурге открылся юбилейный, тридцатый по счёту международный форум-выставка «Российский промышленник», в работе которого принимает участие делегация Башкортостана во главе с исполняющим обязанности премьер-министра правительства РБ Александром Шельдяевым.

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
Прослушать статью:

«Настроение рабочее, площадка мощная — собрались промышленники со всей страны, есть что показать и что обсудить», — рассказал в канале «Макс» Александр Шельдяев.
 
Как отметил Шельдяев, такие форумы — не просто красивые стенды. «Российский промышленник» позволяет регионам усиливать промышленную кооперацию, договариваться о совместных проектах и выстраивать отраслевое взаимодействие.

«Живое общение здесь порой решает больше, чем десятки совещаний», — добавил и. о. премьер-министра правительства Башкортостана.
 
Ключевым событием деловой программы станет объединенное пленарное заседание форума-выставки и Координационного совета по промышленности на тему «Координаты-2030».

«В своём докладе расскажу о лучших практиках Башкортостана в промышленной политике — нам есть чем поделиться. Впереди насыщенные дни», — подытожил Александр Шельдяев.

Справочно. Международный форум‑выставка «Российский промышленник» — федеральная платформа, объединяющая руководителей предприятий, компаний и ассоциаций из ключевых отраслей промышленности. Основная цель мероприятия — содействие эффективному взаимодействию с государственными структурами, технологическими компаниями, финансовыми учреждениями, научными институтами, представителями малого и среднего бизнеса, а также международными партнерами.

Ранее правительство одобрило прогноз социально-экономического развития Башкирии, сообщал Башинформ.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru