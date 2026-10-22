«Настроение рабочее, площадка мощная — собрались промышленники со всей страны, есть что показать и что обсудить», — рассказал в канале «Макс» Александр Шельдяев.



Как отметил Шельдяев, такие форумы — не просто красивые стенды. «Российский промышленник» позволяет регионам усиливать промышленную кооперацию, договариваться о совместных проектах и выстраивать отраслевое взаимодействие.

«Живое общение здесь порой решает больше, чем десятки совещаний», — добавил и. о. премьер-министра правительства Башкортостана.



Ключевым событием деловой программы станет объединенное пленарное заседание форума-выставки и Координационного совета по промышленности на тему «Координаты-2030».

«В своём докладе расскажу о лучших практиках Башкортостана в промышленной политике — нам есть чем поделиться. Впереди насыщенные дни», — подытожил Александр Шельдяев.

Справочно. Международный форум‑выставка «Российский промышленник» — федеральная платформа, объединяющая руководителей предприятий, компаний и ассоциаций из ключевых отраслей промышленности. Основная цель мероприятия — содействие эффективному взаимодействию с государственными структурами, технологическими компаниями, финансовыми учреждениями, научными институтами, представителями малого и среднего бизнеса, а также международными партнерами.

Ранее правительство одобрило прогноз социально-экономического развития Башкирии, сообщал Башинформ.