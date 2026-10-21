Аграрии Башкирии подготовились к предстоящей зимовке скота

В республике подходит к концу сезон заготовки кормов для животноводства. По последним данным минсельхоза, обеспеченность кормами достигла 101 процента от плановой потребности — это почти 26 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота.
Для предстоящей зимовки скота заготовлено 620 тысяч тонн сена — 103 процента от плана. Сенажа заложено более 1,1 млн тонн — план перевыполнен. Сочного корма (силоса) запасено более 1 млн тонн и заготовка еще продолжается.
Особенно активно заняты заготовкой силоса районы Башкирии с развитым молочным скотоводством — Чекмагушевский, Илишевский и Дюртюлинский.
«Такие результаты — важный вклад в продовольственную безопасность региона и достижение целей нацпроекта „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“», — добавили в министерстве сельского хозяйства Башкирии.
Ранее Башинформ сообщил о том, что для аграриев Башкирии открыт льготный кредит на 9,2 млрд рублей.
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