Для аграриев Башкирии открыт льготный кредит на 9,2 млрд рублей

С сегодняшнего дня, с 7 сентября для сельхозтоваропроизводителей региона открыт лимит льготного кредита на 9,2 млрд рублей, сообщил Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
«То есть до конца года наши аграрии полностью обеспечены льготным кредитованием на одно юрлицо не более 600 млн рублей, — отметил он. — Поэтому сегодня и перерабатывающие предприятия, и комбикормовые заводы будут обеспечены льготным кредитом для того, чтобы закупить зерно, которое есть у аграриев».
Как ранее сообщил Башинформ, башкирское зерно уверенно завоевывает внутренний рынок России. Объемы и география поставок растут. Обеспечение Башкирии и страны зерном соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
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