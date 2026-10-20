В России в систему страхования планируют включить вклады бизнеса

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении системы страхования вкладов, сообщают федеральные СМИ. Предлагается включить в неё вложения малого и среднего бизнеса и ИП, чтобы их вклады были защищены во всех банках. Каждый вновь созданный банк будет автоматом подключаться к системе страхования вкладов.

Сейчас в случае отзыва лицензии у банка или его банкротства деньги вкладчиков пропадают. В случае принятия закона средства предпринимателей попадут под ту же защиту, что вклады граждан — до 1,4 млн руб.

Предусматривается более простая схема возмещения: вкладчики смогут получать страховые выплаты на свой счёт через Систему быстрых платежей по номеру телефона.

Среди других положений закона – вклады физлиц в банке, который преобразовался в небанковскую кредитную организацию, останутся застрахованными на срок не больше пяти лет, а счета – на срок до шести месяцев.

Новые вклады и счета юрлиц, открытые после трансформации банка в НКО, не будут покрываться страховкой — НКО не входят в систему страхования.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект по созданию единого реестра ограничений на дорогах.