В Башкирии почти 28 тысяч ИП перешли на налог для самозанятых

В Башкирии становится всё больше предпринимателей, которые используют режим налога на профессиональный доход – НПД. Так, по данным экспертов ресурса «Самозанятость онлайн», в республике число ИП на НПД увеличилось до 27,7 тыс. — на 44,3% больше, чем годом ранее.
По данным минпредпринимательства РБ, всего на 1 сентября 2026 года в Башкирии насчитывается 390,7 тысячи самозанятых — на 24% больше, чем год назад.
В целом по стране 17,4 млн плательщиков налога на профессиональный доход — на 3,1 млн больше, чем годом ранее. Из них статус ИП имеют почти 915 тыс.
Нужно отметить, что режим «налога для самозанятых» подходит далеко не всем ИП. Они не должны иметь наёмных сотрудников, продавать чужие товары, тем более сигареты и алкоголь, а также другую маркированную продукцию, годовой доход не должен превышать 2,4 млн руб.
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