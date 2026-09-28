В Башкирии число субъектов МСП превысило 150 тысяч

По итогам января – августа число субъектов малого и среднего бизнеса в Башкирии составило 150,2 тысячи, сообщили в минпредпринимательства РБ. По сравнению с прошлым года количество выросло на 5%.

В сфере МСП заняты 661,4 тыс. человек. Самозанятых стало 390,7 тыс. человек — на 24% больше, чем год назад.

В минпредпринимательства РБ отметили, что развитию малого бизнеса способствуют меры господдержки, в том числе в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее сообщали о реализованных льготах малому бизнесу.