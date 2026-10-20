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15:08 (UTC+5), 20 Октября 2026

Почти 2 тысячи предпринимателей Башкирии получили соцвыплаты

Право на такие выплаты имеют не только индивидуальные предприниматели, но и главы фермерских хозяйств, а также адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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В 2026 году 1926 индивидуальных предпринимателей республики получили через отделение Социального фонда России по РБ выплаты по больничным листам и пособия в связи с материнством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Право на такие выплаты имеют не только индивидуальные предприниматели, но и главы крестьянских (фермерских) хозяйств, а также адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой. Однако для этого необходимо добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию.

Среди доступных пособий — пособие по беременности и родам (от 143 407,60 рубля), ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет (12 270,09 рубля в месяц), а также выплаты по листкам временной нетрудоспособности.

Чтобы стать участником программы, нужно подать заявление о вступлении в правоотношения по соцстрахованию — через Единый портал госуслуг или клиентскую службу СФР — и уплатить годовой взнос не менее 10 842,62 рубля (можно частями).

Важный нюанс: чтобы получать пособия в текущем году, взнос нужно было оплатить в прошлом году. Выйти из программы можно в любой момент, подав заявление о снятии с учёта. Если взнос не уплачен до 31 декабря, отношения прекращаются автоматически.

Ранее в Башкирии почти 28 тысяч ИП перешли на налог для самозанятых.

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