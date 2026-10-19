Облигациям Башкирии присвоили высокий рейтинг

Рейтинговое агентство «ЭкспертРА» присвоило оценку ruAA+ (только на ступень ниже от самой высокой) облигациям Республики Башкортостан серии 24018. Это означает, что их надёжность очень высокая.

Сбор заявок намечен на 20 октября, размещение - 22 октября. Облигации выпускаются на сумму 10 млрд руб., с плавающей купонной ставкой, сроком на три года.

Ранее сообщали, какой кредитный рейтинг присвоили Уфе.