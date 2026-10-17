В Башкирии отремонтировали участок дороги Буздяк – Давлеканово

В минтрансе Башкирии показали, как обновили 4-километровый участок дороги Буздяк – Давлеканово в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы начались в июне.

Эта дорога входит в опорную сеть России: она связывает Буздякский и Давлекановский районы с населением более 60 тыс. человек. По ней жители добираются до районных центров и выезжают на федеральную трассу М-5 «Урал». В 2026 году по нацпроекту ремонтируют 170 км дорог опорной сети Башкирии.