В Башкирии приступили к ремонту дороги Буздяк — Давлеканово

В Буздякском районе начался ремонт 4-километрового участка дороги Буздяк – Давлеканово в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорога соединяет два района, в которых проживает более 60 тыс. человек. По ней жители доезжают до райцентров. Также это туристическое направление — дорога ведёт к национальному парку и озеру Аслыкуль, отметили в минтрансе РБ.

Ранее начался ремонт другой региональной дороги — Чекмагуш – Дюртюли.