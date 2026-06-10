В Башкирии отремонтируют дорогу Чекмагуш - Дюртюли

В Чекмагушевском районе приступили к ремонту дороги Чекмагуш - Дюртюли, сообщили в УДХ. Запланировано два слоя асфальтобетона, укрепление обочин и нанесение разметки. В прошлом году отремонтировали 2,8 км между Чекмагушем и Вокутово. Как отметили в минтрансе, дорога Чекмагуш — Дюртюли обеспечивает транспортную связь жителям двух райцентров и множества небольших сёл и деревень, в которых проживают более 60 тысяч человек. Трафик здесь достигает 2 тыс. автомобилей в сутки.