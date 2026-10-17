Башкирия вышла в лидеры по росту продаж новостроек

По итогам сентября Башкирия показала второй результат в стране по динамике продаж новостроек, следует из данных Дом.РФ. В том месяце застройщики региона реализовали будущего жилья на 41% больше, чем в годом ранее.
Больший рост зафиксирован только в Ленобласти (+63%). На 3 месте Подмосковье (+28%). А, например, в Москве продажи снизились на 27%. Как изменились условия семейной ипотеки с 1 октября, писали здесь — теперь ставки дифференцируются в зависимости от количества детей, а объём — от региона проживания.
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