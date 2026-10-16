Объектов придорожного сервиса в Башкирии становится всё больше

«Поэтому важно, чтобы люди в пути могли спокойно остановиться, отдохнуть, перекусить, заправиться и продолжить дорогу. Для этого последовательно развиваем придорожный сервис», — заявил Александр Шельдяев.



На сегодняшний день в Башкирии насчитывается более 2400 объектов придорожного сервиса. С 2020 года в регионе открыто 1325 новых и модернизировано 1360 действующих объектов.

«Работаем системно — по нашей Концепции до 2030 года планируем построить еще 1000 объектов и обновить столько же существующих, — добавил исполняющий обязанность премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев. — Важно, чтобы предпринимателям было проще развивать свое дело. Для этого предусмотрели конкретные меры поддержки. Предоставляем льготную аренду земли без торгов, налоговые преференции, и сопровождаем инвесторов на всех этапах — от идеи до реализации проекта».



Между тем, результаты такой работы уже видны и на федеральном уровне. Так, в 2026 году сразу четыре проекта из Башкирии стали победителями конкурса «Торговля России» в номинации «Лучший объект придорожного сервиса». Еще восемь победителей определили в республиканском конкурсе.



«По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина наш опыт масштабируют в других регионах. Продолжаем развивать придорожную инфраструктуру, чтобы каждая поездка по Башкортостану становилась удобнее, чтобы у нашего бизнеса появлялось больше возможностей для роста», — подытожил Александр Шельдяев.