В Башкирии выбрали лучшие объекты придорожного сервиса

Конкурс направлен на развитие придорожной инфраструктуры, повышение качества услуг и привлекательности региона для туристов, пояснили в министерстве торговли и услуг региона.
«Мы подвели итоги конкурса. В этом году подали 61 заявку. Это показатель того, что сфера придорожного сервиса в регионе активно развивается, а предприниматели видят государственную поддержку и стремятся повышать качество своих услуг. Каждая из заявок — не просто бизнес-проект, а важная точка комфорта и безопасности на карте наших дорог», — прокомментировал глава минторга Башкирии Константин Климин.
По результатам оценки определены победители в каждой из номинаций:
— «Лучший объект придорожного сервиса — многофункциональный комплекс» ИП Балтабаев Т.Х. (Зилаирский район);
— «Лучший объект придорожного сервиса — гостиничный комплекс» — ИП Якшибаева И.Г. (Куюргазинский район);
— «Лучший объект придорожного сервиса — автозаправочный комплекс» — ООО «Ростнефть» (г. Октябрьский);
— «Лучший объект придорожного сервиса — предприятие торговли» — СПССК «Подлесье» (Стерлитамакский район);
— «Лучший объект придорожного сервиса — предприятие общественного питания» — ООО «Автосервис» (Дюртюлинский район);
— «Лучший объект придорожного сервиса — станция технического обслуживания автотранспорта» — ИП Авдоян Ф.Д. (Гафурийский район);
— «Лучший объект придорожного сервиса — автомоечный комплекс» — ИП Шарипова Н.Р. (Зианчуринский район);
— «Лучшее муниципальное образование в сфере придорожного сервиса» — администрация Стерлитамакского района.
Как ранее сообщал Башинформ, в этом году планируется построить 149 новых объектов и столько же модернизировать. Так, за первое полугодие уже введены 103 объекта придорожного сервиса, реконструированы 108. В работе находится 75 инвестинициатив почти на 7 млрд рублей.
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