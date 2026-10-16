Башкирский природный заповедник получит федеральную субсидию

Деньги заповедным территориям выделяются на покупку робототехнических средств, допоборудование беспилотных авиационных систем, а также на обучение операторов беспилотных авиасистем. Общая сумма выделяемых средств - 65,412 млн рублей, уточняется в распоряжении правительства РФ.
Так, Башкирский государственный природный заповедник получит, в общей сложности, 628 тысяч рублей. Из них - 128 тысяч рублей на покупку аккумуляторных батарей для беспилотной авиасистемы и 500 тысяч - на приобретение станции РТК.
На Госуслугах появился сервис для оформления поездок по заповедным местам, сообщал ранее Башинформ.
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