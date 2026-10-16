Башкирия значительно увеличила экспорт зерна

Как отметили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РБ, наращивание поставок продукции агропромышленного комплекса соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Для сравнения. За девять месяцев прошлого года железнодорожным транспортом из Башкирии отгрузили 307,6 тысячи тонн зерна. Из них 99,2 тысячи тонн поставили на экспорт.
«Таким образом, общий объём отгрузки вырос примерно в полтора раза, а экспортные поставки увеличились в два с половиной раза», — констатировали в министерстве сельского хозяйства РБ и добавили, что башкирское зерно экспортируется, в основном, в Казахстан и Киргизию.
Ранее вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов озвучил предварительные итоги очередного сельскохозяйственного года в регионе.
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