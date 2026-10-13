Министр сельского хозяйства Башкирии заявил о перепроизводстве в АПК

Как отметил Ильшат Фазрахманов, «год заканчиваем под завязку», отвечая на вопрос руководителя республики Радия Хабирова.

Он также добавил, что сейчас аграрии Башкирии активно отгружают зерно и масличные культуры железнодорожным транспортом в другие регионы. В том числе благодаря тому, что «РЖД» предоставило 10-процентную скидку на вывоз зерна и маслосемян из Башкортостана.

«Спасибо за поддержку, — поблагодарил Радия Хабирова глава аграрного ведомства республики. — Валовое производство у нас на достаточно высоком уровне. К сожалению, когда товара много, цены нет. Поэтому зерно сегодня стоит 5-6 рублей за килограмм — это ниже себестоимости. Подсолнечник, если раньше мы продавали по 45-46 рублей, то сегодня 24-23, но, благо, два наших завода нас поддерживают. В целом относительно других регионов мы развиваемся сбалансированно. Нам самое главное — удержать существующие позиции и те инвестиционные вложения, которые у нас есть».

Между тем, в республике завершается уборочная страда. На сегодняшний день убрано более 92% плановых площадей, или 2 млн 364 тысячи га. Валовый намолот зерна достиг 3,312 млн тонн. Средняя урожайность, как и в прошлом году, составила 27 центнеров с гектара.

Продолжается уборка масличных культур. Их обмолочено свыше 511 тысяч га (68% посевных площадей). Намолочено 860 тысяч тонн маслосемян при средней урожайности 16,8 центнера с гектара.

Одновременно завершается уборка сахарной свёклы. К 13 октября в Башкортостане убрано 85% плановых площадей (34 тысячи га), накопано 1,326 млн тонн корнеплодов. Два сахарных завода республики заготовили 491 тысячу тонн свёклы, из которых переработано 417 тысяч тонн.

Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия увеличила продажи зерна в регионы.