Башкирия увеличила продажи зерна в регионы

«Объем отгруженного на внутренний рынок РФ за 9 месяцев текущего года зерна и продуктов его переработки на 23 тысячи тонн превышает данные за январь – сентябрь 2025 года. Существенно расширилась и география поставок», — отметили в надзорном ведомстве.

В частности, башкирское зерно и продукты его переработки отгружены почти в 30 субъектов страны. Среди них — Алтайский, Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, Астраханская, Брянская, Воронежская, Саратовская, Белгородская, Ленинградская, Липецкая, Курская, Московская, Оренбургская, Псковская, Саратовская, Ростовская, Тамбовская, Тверская, Челябинская, Ярославская области, Республика Адыгея, Кабардино-Балкария, Карелия, ХМАО – Югра, Татарстан, Удмуртия и другие.

В регионы из Башкирии отгружены более 285 тысяч тонн пшеницы, ячменя — 84,7 тысячи тонн, гороха — 0,4 тысячи тонн, семян подсолнечника для переработки — 26,56 тысячи тонн, льна — более 4 тысяч тонн, ржи — 5 тысяч тонн, а также круп — 2,54 тысячи тонн.

«Пробы подкарантинной продукции прошли энтомологические, гербологические и микологические исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам фитосанитарных экспертиз опасные карантинные организмы и вредители хлебных запасов не выявлены. Зерно и продукты его переработки соответствуют требованиям фитосанитарной безопасности ГОСТ и ЕАЭС», — подчеркнули в пресс-службе управления Россельхознадзора по Башкирии.

Для сравнения: за январь – сентябрь 2025 года было досмотрено и оформлено 7796 карантинных сертификатов на 397 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, реализованного в другие регионы России.

Ранее Башинформ сообщил о том, что башкирский ячмень пользуется спросом в Астраханской области.