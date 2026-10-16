Башкирия осталась в тройке регионов с самой низкой инфляцией

Годовая инфляция в Башкирии в сентябре составила 5,2% после 5,1% в августе. Как и в прошлом месяце, республиканский показатель меньше, чем в среднем по России (6,35%).
В сентябре цены в Башкирии выросли на 0,4% к августу. Например, из-за роста затрат на логистику и снижения урожая в регионах-производителях подорожали макароны и крупы. Традиционно для этого времени года выросли цены на платные образовательные услуги. Дефицит компонентов на мировом рынке вызвал удорожание импортной электроники. Ослабление рубля привело к росту цен на зарубежные туры.
Вместе с тем продолжила дешеветь плодоовощная продукция, особенно «борщевой набор», яблоки и виноград. Чтобы освободить склады от остатков садовых и строительных инструментов, ретейлеры запускали сезонные распродажи. Подешевел отдых на Черноморском побережье России: в сентябре фиксируются цены на октябрьские туры, когда спрос традиционно снижается с пиковых значений.
В среднем по стране годовая инфляция практически не изменилась и составила 6,4%.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.