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12:14 (UTC+5), 16 Октября 2026

Башкирия осталась в тройке регионов с самой низкой инфляцией

По итогам сентября годовая инфляция в республике меньше, чем в среднем по России, и одна из самых низких в стране.

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Олег Яровиков башинформ
Фото: Олег Яровиков | башинформ
Элина Ахметова
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Годовая инфляция в Башкирии в сентябре составила 5,2% после 5,1% в августе. Как и в прошлом месяце, республиканский показатель меньше, чем в среднем по России (6,35%).

В сентябре цены в Башкирии выросли на 0,4% к августу. Например, из-за роста затрат на логистику и снижения урожая в регионах-производителях подорожали макароны и крупы. Традиционно для этого времени года выросли цены на платные образовательные услуги. Дефицит компонентов на мировом рынке вызвал удорожание импортной электроники. Ослабление рубля привело к росту цен на зарубежные туры.

Вместе с тем продолжила дешеветь плодоовощная продукция, особенно «борщевой набор», яблоки и виноград. Чтобы освободить склады от остатков садовых и строительных инструментов, ретейлеры запускали сезонные распродажи. Подешевел отдых на Черноморском побережье России: в сентябре фиксируются цены на октябрьские туры, когда спрос традиционно снижается с пиковых значений.

В среднем по стране годовая инфляция практически не изменилась и составила 6,4%.  

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